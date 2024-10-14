Туск сделал заявление о новой миграционной стратегии Польши

Ранее премьер Туск заявил, что в рамках новой миграционной стратегии Польша намерена приостановить предоставление убежища иностранцам. В связи с этим представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер напомнила, что страны Евросоюза должны охранять внешние границы сообщества, однако у них есть и обязательства по предоставлению доступа к процедуре получения статуса беженца прибывающим иностранцам. Идея Туска также вызвала критику внутри страны, в том числе со стороны союзников по правящей коалиции.
«Нашим правом и нашей обязанностью является защита польской и европейской границы. Ее безопасность не будет обсуждаться. Ни с кем», — написал Туск на платформе Х.
«Это задача, которую необходимо выполнить. И мое правительство эту задачу выполнит», — добавил он.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в якобы причастности России к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.