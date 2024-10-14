Губернатор: «В воронежский кластер радиоэлектронной промышленности вошли 12 предприятий»

По словам главы региона, у нас сформировался опыт создания кластеров. Радиоэлектронный — один из них. На данный момент в него вошли 11 воронежских предприятий и одно курское. При этом совокупный объем выручки участников за 2023 год превысил 55 млрд рублей. На предприятиях сегодня работают свыше 11,5 тысячи человек.