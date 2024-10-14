Губернатор: «В воронежский кластер радиоэлектронной промышленности вошли 12 предприятий»

Развитие межрегионального кластера радиоэлектронной промышленности на территории Воронежской области обсудили на совещании в правительстве региона 14 октября. Провел его губернатор Александр Гусев. Итогами мероприятия он поделился в своем телеграм-канале.
По словам главы региона, у нас сформировался опыт создания кластеров. Радиоэлектронный — один из них. На данный момент в него вошли 11 воронежских предприятий и одно курское. При этом совокупный объем выручки участников за 2023 год превысил 55 млрд рублей. На предприятиях сегодня работают свыше 11,5 тысячи человек.
— Радиоэлектронный кластер будет расти. В него смогут вступить как новые воронежские предприятия, так и из других областей, — подчеркнул Александр Гусев.
Уже оформлены три совместных проекта по производству импортозамещающей продукции. Это даст возможность отказаться от зарубежных поставок, а заодно укрепить и расширить позиции отечественных производителей. Некоторые проекты уже успешно реализовываются, старт других намечен на 2025 год.
— Мы подготовим предложения для оказания поддержки на федеральном и на региональном уровнях, будем продолжать создание новых лабораторий и центров испытания продукции кластера, — пояснил Александр Гусев.
И добавил, что такая форма взаимодействия между предприятиями, как кластер, показала свою эффективность. Интересна она и с точки зрения перспектив получения льготного финансирования из бюджета страны. Губернатор поручил профильным чиновникам изучить перспективные проекты и возможности их реализации в рамках кластера.