Алиев назвал нереальным предложение Пашиняна по мирному договору

И Пашинян, и Алиев говорили о планах заключить мирный договор до конференции ООН по климату, которая пройдет в Баку с 11 по 22 ноября. В июле Алиев сказал, что уже согласовано 80−90% текста соглашения. По его словам, Еревану, в частности, пришлось отказаться от своих оговорок и от всей терминологии по Нагорному Карабаху, что «открыло путь к нормализации».