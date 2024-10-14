Документом пересматриваются долевые взносы государств — членов ШОС в бюджет этой организации. Размер взноса определяется на основе принципа долевого участия сторон, а Беларусь 4 июля 2024 года стала полноправным, десятым членом ШОС.
На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено правительство Беларуси.
Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение о формировании бюджета ШОС
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября подписал указ № 393, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документом пересматриваются долевые взносы государств — членов ШОС в бюджет этой организации. Размер взноса определяется на основе принципа долевого участия сторон, а Беларусь 4 июля 2024 года стала полноправным, десятым членом ШОС.