Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение о формировании бюджета ШОС

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября подписал указ № 393, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.