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Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в соглашение о формировании бюджета ШОС

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 октября подписал указ № 393, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в соглашение о порядке формирования и исполнения бюджета Шанхайской организации сотрудничества от 1 декабря 2017 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Документом пересматриваются долевые взносы государств — членов ШОС в бюджет этой организации. Размер взноса определяется на основе принципа долевого участия сторон, а Беларусь 4 июля 2024 года стала полноправным, десятым членом ШОС.

На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено правительство Беларуси.

Лукашенко Александр
закон
ШОС