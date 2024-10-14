На Украине прошла волна сообщений о массовом «минирования» органов власти

Ранее в этот же день министр развития общин и территории страны Алексей Кулеба сообщил, что в Одессе на Украине во время взрывов была повреждена портовая инфраструктура. Кроме того, также были повреждены: зерновой скал, грузовые краны, складские помещения, автомобили, техника и здание администрации морских портов.