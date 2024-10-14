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На Украине прошла волна сообщений о массовом «минирования» органов власти

На Украине прошла волна сообщений о минировании ряда зданий органов власти. Об этом 14 октября сообщило издание «РБК-Украина».

Источник: РИА "Новости"

Известно, что подобные сообщения получали в Киеве, Львове, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области, Ивано-Франковске, Черниговской, Сумской и Житомирской областях, а также в ряде других городов.

Полиция проверяет здания школ, городских советов, здание Министерства культуры, помещения Высшего совета правосудия и иные учреждения.

Как уточнило издание «Украинская правда», анонимные сообщения с угрозами приходили на электронные адреса органов государственной власти, местного самоуправления и других объектов.

Ранее в этот же день министр развития общин и территории страны Алексей Кулеба сообщил, что в Одессе на Украине во время взрывов была повреждена портовая инфраструктура. Кроме того, также были повреждены: зерновой скал, грузовые краны, складские помещения, автомобили, техника и здание администрации морских портов.