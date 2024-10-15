Уходящий глава пермского района опубликовал прощальный пост

Как он написал на своей странице в соцсети ВК, сегодня у него был последний день на посту главы. В прощальном посту он поблагодарил жителей территории за помощь. "21 год службы завершен. Уверен, что смогу дальше жить и работать в одном пульсе с любимым Орджоникидзевским районом.