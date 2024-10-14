В Британии раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

«Мне показали небольшую фотографию заголовка [газеты] Daily Mail. Из него следует, что за несколько недель до атаки 2018 года я говорил людям, что моя жизнь была в опасности. Я не помню, чтобы я так думал или говорил кому-то такое. Статья не соответствует действительности, или же имело место недопонимание. У меня была нормальная жизнь. Я не располагал никакой информацией или предупреждением, которые бы подтверждали упомянутый комментарий. Мне не было известно о чем-либо особенном или необычном в то время», — говорится в заявлении Скрипаля, которое зачитал адвокат Эндрю О’Коннор. Он отметил, что эти письменные показания были даны им около недели назад.