В Британии раскрыли письменные показания Скрипаля по делу об отравлении

«Мне показали небольшую фотографию заголовка [газеты] Daily Mail. Из него следует, что за несколько недель до атаки 2018 года я говорил людям, что моя жизнь была в опасности. Я не помню, чтобы я так думал или говорил кому-то такое. Статья не соответствует действительности, или же имело место недопонимание. У меня была нормальная жизнь. Я не располагал никакой информацией или предупреждением, которые бы подтверждали упомянутый комментарий. Мне не было известно о чем-либо особенном или необычном в то время», — говорится в заявлении Скрипаля, которое зачитал адвокат Эндрю О’Коннор. Он отметил, что эти письменные показания были даны им около недели назад.
Скрипаль указал, что не знает, какие именно организации были ответственны за обеспечение его безопасности в Великобритании. «Я не помню, что конкретно обсуждалось в свете мер по обеспечению моей личной безопасности, но я полагаю, что мне предложили защиту, в том числе смену имени. Никогда не предполагалось, что это необходимая мера, и я решил отказаться от нее. Я получил президентское помилование от российского государства и хотел жить максимально возможной нормальной жизнью, включая поддержание личных и семейных отношений», — подчеркнул он.
Скрипаль сообщил, что не считал необходимым поселиться в закрытой, особо охраняемой местности после переезда в Великобританию в 2010 году в результате обмена заключенными между Россией и Западом. Он заявил, что его дом в Солсбери находился на тихой улице, а некоторые из его соседей были бывшими полицейскими. «Местные жители знали друг друга и присматривали друг за другом. Я чувствовал себя довольно безопасно там», — сказал он.
Бывший офицер ГРУ также заявил, что пользовался обычными средствами коммуникации, а в его доме отсутствовала система безопасности. Кроме того, он отказался от камер видеонаблюдения, поскольку «не хотел жить под наблюдением». «Я не держал в секрете свой адрес. Когда я посещал Лондон и оставался там на ночь, я регистрировался в гостинице под своим именем», — добавил Скрипаль. Он указал, что не знаком с оценкой рисков, которую периодически проводили британские спецслужбы в отношении его безопасности.
Приписываемое участие России
Скрипаль утверждал, что его отравление, вероятно, было организовано с санкции высшего политического руководства России. При этом он заявил, что у него нет доказательств, подтверждающих эту версию.
О’Коннор в ходе заседания также привел последнее заявление главы департамента обороны и разведки МИД Великобритании Джонатана Аллена о приписываемой России роли в произошедшем, по его утверждению, это, «в соответствии с российским законодательством, требует одобрения высокого руководства».
В Солсбери 14 октября начались слушания в рамках публичного расследования по делу о смерти британки Дон Стерджес. Она умерла в июле 2018 года после контакта с веществом, которое британские власти считают отравляющим веществом «Новичок» российского происхождения. Они продлятся до декабря, часть из них пройдет в закрытом формате. По словам О’Коннора, расследование обстоятельств смерти Стерджес невозможно без изучения дела Скрипалей.
Адвокат Адам Строу, представляющий родственников Стерджес, в понедельник пригласил президента РФ Владимира Путина выступить на слушаниях.
Отравления
4 марта 2018 года в Солсбери на юго-западе Англии были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Через четыре месяца британская полиция сообщила о новом «серьезном инциденте» в соседнем Эймсбери: там два человека «оказались под воздействием неизвестного вещества» и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотленд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. 8 июля пострадавшая от отравления 44-летняя Стерджес умерла в больнице Солсбери. Второй пострадавший — 45-летний Чарли Роули — выжил.
В ноябре 2021 года МВД Великобритании переквалифицировало расследование по делу Стерджес из коронерского в публичное, чтобы судья мог ознакомиться с целым рядом секретных документов и ответить на дополнительные вопросы об обстоятельствах ее смерти, в частности о приписываемой России причастности к происшествию. Руководителем публичного расследования является бывший судья Верховного суда Соединенного Королевства Энтони Хьюз. Одной из целей расследования является попытка установить роль российского государства в произошедшем, а также проанализировать действия британских органов безопасности, которые не сумели обеспечить должный уровень защиты Скрипалей.
Ранее Хьюз принял решение, что Скрипали не будут давать показания на слушаниях по делу в качестве свидетелей из соображений безопасности. Согласно постановлению судьи, при даче Скрипалями устных показаний возник бы «огромный риск физической атаки» против них. При этом он добавил, что Скрипали также не будут выступать по дистанционной связи по причине риска обнаружения их текущего местонахождения.
Представители британского правительства ранее утверждали, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает.