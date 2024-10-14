Нетаньяху пригрозил беспощадными ударами по всему Ливану, включая Бейрут

«Я хочу прояснить: мы продолжим беспощадно наносить удары по “Хезболле” во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте. Мы доказали это в последнее время и продолжим доказывать и в ближайшие дни», — сказал глава правительства, его слова распространила канцелярия.