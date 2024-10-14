Главы 24 государств и генсек ООН: что ждет Татарстан от саммита БРИКС в Казани

«Подтвердили участие 33 страны, 24 будут представлены первыми лицами, девять — на уровне вторых и третьих лиц. Также впервые Казань примет у себя Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Никогда Татарстан и даже Россия таких масштабных делегаций не принимали. Думаю, в ближайшее время таких больших событий на территории нашей страны не будет, поэтому нужно пользоваться моментом и радоваться тому, что мы все будем частью такого большого праздника», — заявил он.