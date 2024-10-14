Пушков рассказал, к чему может привести поражение Харрис на выборах в США

«Предвыборные страсти приближают Соединенные Штаты к психологии гражданской войны. Причем политической ненавистью к оппоненту отличаются прежде всего сторонники Камалы Харрис. Отсюда — ядовитая политическая атмосфера, способствующая покушениям на Трампа… Какой-то профессор Канзасского университета заявил, что всех, кто проголосует за Трампа, надо “поставить в линию и расстрелять”. В адрес Трампа приходит масса угроз сделать его целью дроновой атаки или даже ракетного удара. В условиях, когда Камала Харрис теряет позиции, такие настроения — в случае ее поражения — могут привести к проявлениям насилия и открытому гражданскому конфликту», — написал Пушков в своем Telegram-канале.