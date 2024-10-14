Стало известно, как Германия опозорилась из-за решения по Украине

«Немцы решили, что раз они не могут поставлять Украине Leopard 2, они будут поставлять Украине Leopard 1, снятые с хранения, а затем, что было еще большим унижением, оказалось, что они были не в очень хорошем состоянии, пришлось провести огромную работу, чтобы вернуть их в какое-то пригодное для эксплуатации состояние», — отметил он.
По словам эксперта, Германия до недавнего времени была крупнейшим поставщиком военной техники в Украину из всех европейских стран. При этом немецкие военные находятся далеко не в лучшей форме: они испытывают многократную нехватку техники, пояснил он.
«Не так уж много танков Leopard 2, которые Германия могла бы поставить Украине им пришлось объехать всю Европу, чтобы попытаться найти больше танков, в результате чего Украина получила танки из разных стран, причем все эти модели отличались друг от друга, а иногда, как я понимаю, даже не полностью были совместимые друг с другом», — резюмировал Меркурис.
В сентябре на сайте правительства ФРГ сообщили, что Германия поставила Украине еще 22 танка Leopard 1A5 в рамках совместного проекта с Данией и три зенитные самоходные установки Gepard.
Москва не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.