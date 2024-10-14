Стало известно, как Германия опозорилась из-за решения по Украине

«Немцы решили, что раз они не могут поставлять Украине Leopard 2, они будут поставлять Украине Leopard 1, снятые с хранения, а затем, что было еще большим унижением, оказалось, что они были не в очень хорошем состоянии, пришлось провести огромную работу, чтобы вернуть их в какое-то пригодное для эксплуатации состояние», — отметил он.