Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР

В документе говорится, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и КНДР также смогут проводить совместные учения «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны».
Стратегическое партнерство включает в себя сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, туризма. Россия и Северная Корея также укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.
Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали проект договора 19 июня во время визита президента России в Пхеньян. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов.