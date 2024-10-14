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Путин внес в Госдуму на ратификацию договор о стратегическом партнерстве с КНДР

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Текст договора опубликован в электронной базе Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

В документе говорится, что стороны обязуются незамедлительно оказывать военную помощь в случае вооруженного нападения на одну из стран. Россия и КНДР также смогут проводить совместные учения «в целях укрепления обороноспособности в интересах предотвращения войны».

Стратегическое партнерство включает в себя сотрудничество в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения, спорта, туризма. Россия и Северная Корея также укрепят сотрудничество в борьбе с терроризмом и развитии информационной безопасности.

Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали проект договора 19 июня во время визита президента России в Пхеньян. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что документ заменит Договор о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договор о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, а также Московскую и Пхеньянскую декларации 2000 и 2001 годов.

Путин Владимир