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Минобороны предложило наделить статусом ветеранов защитников госграницы

Минобороны предложило относить к ветеранам боевых действий добровольцев, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России в ходе спецоперации на Украине. Законопроект также предполагает выделение более 3,4 млн руб. на расширение списка ветеранов в период с 2025 по 2027 год.

Источник: РИА "Новости"

Документ предлагает наделить правительство полномочиями определять, какие территории субъектов РФ будут считаться прилегающими к районам проведения СВО. Авторы законопроекта связывают это решение с динамикой проведения спецоперации на Украине.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что нововведения позволят повысить уровень социальной защиты добровольцев и реализовать их права на получение статуса ветерана. В частности, это позволит создать для них условия на «достойную жизнь, активную деятельность, почет и уважение в обществе».

В России для ветеранов боевых действий предполагаются льготы. Они получают ежемесячные выплаты (3481,85 ₽, инвалидам — 6328,41 ₽) и повышенную пенсию. Их также освобождают от уплаты налога на имущество с одного объекта обложения, а земельный налог и НДФЛ идут для них по сниженной ставке.

Участников спецоперации стали считать ветеранами боевых действий с марта 2022 года. В январе 2024 года президент России Владимир Путин поручил присвоить аналогичный статус участникам СВО, не заключавшим контракт с Минобороны.