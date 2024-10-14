Минобороны предложило наделить статусом ветеранов защитников госграницы

В России для ветеранов боевых действий предполагаются льготы. Они получают ежемесячные выплаты (3481,85 ₽, инвалидам — 6328,41 ₽) и повышенную пенсию. Их также освобождают от уплаты налога на имущество с одного объекта обложения, а земельный налог и НДФЛ идут для них по сниженной ставке.