Боррель предложил главам МИД ЕС усилить санкции против теневого флота России

«Количество судов теневого флота России, с помощью которого Москва обходит потолок цен на нефть, увеличивается. Я предложил обсудить усиление санкций», — сказал господин Боррель по итогам заседания глав МИДов стран Евросоюза в Люксембурге (цитата по «РИА Новости»).
Страны Запада наложили нефтяные санкции на Россию в 2022 году. Государства ввели ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках с максимумом $60 за баррель. Более дорогую нефть было запрещено перевозить и страховать.
В июне этого года Евросоюз принял 14-й пакет санкций, затронувший перевозку нефти из России. Страны ЕС ввели ограничения против 27 судов, которые, как утверждается, использовались для обхода потолка цен на нефтепродукты. 20 сентября заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил о планах Белого дома ужесточить санкции против российской нефти.