Боррель предложил главам МИД ЕС усилить санкции против теневого флота России

В июне этого года Евросоюз принял 14-й пакет санкций, затронувший перевозку нефти из России. Страны ЕС ввели ограничения против 27 судов, которые, как утверждается, использовались для обхода потолка цен на нефтепродукты. 20 сентября заместитель советника президента США по нацбезопасности Далип Сингх заявил о планах Белого дома ужесточить санкции против российской нефти.