Зеленский заявил о якобы фактическом включении КНДР в украинский конфликт

«Я провел заседание штаба. Несколько вопросов. Среди важнейших был доклад разведывательных служб — службы внешней разведки и главного управления разведки министерства обороны Украины», — написал украинский лидер у себя в Telegram-канале.
Он отметил, что обсуждалось якобы «фактическое» включение Северной Кореи в конфликт и отношения России «с некоторыми другими странами, которые вкладывают средства в его затягивание».
Ранее, 10 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой информацию о том, что Северная Корея якобы отправляет своих военных в зону проведения специальной военной операции.
До этого, 29 сентября, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, раскритиковала Зеленского и США за финансовую поддержку Киева.