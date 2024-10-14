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Зеленский заявил о якобы фактическом включении КНДР в украинский конфликт

Президент Украины Владимир Зеленский (срок полномочий истек 20 мая) заявил 14 октября о якобы фактическом включении КНДР в участие в украинском конфликте.

Источник: Reuters

«Я провел заседание штаба. Несколько вопросов. Среди важнейших был доклад разведывательных служб — службы внешней разведки и главного управления разведки министерства обороны Украины», — написал украинский лидер у себя в Telegram-канале.

Он отметил, что обсуждалось якобы «фактическое» включение Северной Кореи в конфликт и отношения России «с некоторыми другими странами, которые вкладывают средства в его затягивание».

Ранее, 10 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал уткой информацию о том, что Северная Корея якобы отправляет своих военных в зону проведения специальной военной операции.

До этого, 29 сентября, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, которая является сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына, раскритиковала Зеленского и США за финансовую поддержку Киева.