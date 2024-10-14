Пхеньян и Сеул грозят уничтожить друг друга

На этом фоне с предельно жестким заявлением в воскресенье выступила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен. «Нас совершенно не интересует, кто стоит за этой провокацией. Провокацию в отношении суверенитета нашей республики совершили либо сами военные Республики Корея, либо она произошла при их активном содействии или молчаливом потворстве», — заявила сестра лидера КНДР, которая играет роль рупора Пхеньяна, если хранит молчание ее брат. После этого она перешла к прямым угрозам в адрес Сеула. «Южная Корея столкнется с ужасными трагическими последствиями. Как заявил наш МИД, не наши военные планируют время начала атаки и уничтожения военных сил Республики Корея. Не мы определяем ее время», — отметила Ким Ё Чен, добавив, что в случае еще одного проникновения южнокорейского беспилотника «второго предупреждения не будет».