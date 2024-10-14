МИД посоветовал Южной Корее серьезно отнестись к предупреждениям КНДР

Ранее северокорейский МИД заявил, что 3, 9 и 10 октября в Пхеньян прилетели южнокорейские дроны, с которых были разбросаны «многочисленные» листовки, направленные против государства. КНДР в связи с этим пригрозила привести в состояние готовности силы на границе с Южной Кореей.