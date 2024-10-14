МИД посоветовал Южной Корее серьезно отнестись к предупреждениям КНДР

По ее словам, в последние дни Северная Корея подверглась атакам дронов, «которые разбрасывали пропагандистские материалы». Захарова назвала действия Сеула «грубым посягательством на суверенитет КНДР».
«Южнокорейским властям следует прекратить нагнетать напряженность на полуострове своей безрассудной провокационной кампанией, раздувающей дальнейшую эскалацию напряженности, чреватую реальными вооруженными инцидентами», — отметила представитель МИД России.
Захарова отметила, что российская сторона будет действовать в целях предотвращения обострения конфликта, «в том числе на основе договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР».
В июне Северная Корея и Россия заключили договор о стратегическом партнерстве, в соответствии с которым страны обязуются оказывать друг другу военную помощь в случае, если «одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств».
Ранее северокорейский МИД заявил, что 3, 9 и 10 октября в Пхеньян прилетели южнокорейские дроны, с которых были разбросаны «многочисленные» листовки, направленные против государства. КНДР в связи с этим пригрозила привести в состояние готовности силы на границе с Южной Кореей.
13 октября Yonhap сообщило, что Северная Корея отдала приказ своим артиллерийским силам на границе готовиться к стрельбе. В тот же день сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон предупредила Южную Корею об «ужасной катастрофе» в случае повторной отправки беспилотников в КНДР.
Южнокорейский министр обороны Ким Ён Хён отрицал атаки дронов на КНДР со стороны Сеула.