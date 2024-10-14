Посольство России сократило число дипломатов по требованию Норвегии

Ранее генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе сообщили о закрытии консульского приема по техническим причинам. Проведение приема в Баренцбурге, Лонгиербюене и Пирамиде приостановлено до дальнейшего уведомления. Дипломаты уточняли, что запросы на получение российской визы будут обрабатывать в российском визовом центре в Киркенесе.