Посольство России сократило число дипломатов по требованию Норвегии

«В связи с требованием норвежской стороны сократить к 17 октября 2024 года дипломатический состав посольства в составе консульского отдела останутся всего два дипломата. Возможности консотдела… будут ограниченны», — сообщило посольство в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Ранее генконсульства России на Шпицбергене и в Киркенесе сообщили о закрытии консульского приема по техническим причинам. Проведение приема в Баренцбурге, Лонгиербюене и Пирамиде приостановлено до дальнейшего уведомления. Дипломаты уточняли, что запросы на получение российской визы будут обрабатывать в российском визовом центре в Киркенесе.
По информации СМИ, в начале 2022 года в Норвегии работали 40 российских дипломатов. В апреле того года власти страны выслали трех сотрудников дипведомства. В апреле 2023 года Норвегия выслала еще 15 российских дипломатов.