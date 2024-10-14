Путин внес в Думу закон о ратификации договора о стратегическом партнерстве с КНДР

«Если кто-то подвергает сомнению правомерность этого пункта, надо его внимательно прочитать. Там сказано, что в случае агрессии против одной из сторон, вторая [сторона] оказывает ей всю необходимую помощь в соответствии со статьей 51 устава ООН и национальным законодательством России и КНДР. Если кто-то видит в этом некие неправомерные устремления, против этой статьи можно возражать только тем, кто планирует агрессию в отношении КНДР или Российской Федерации. Так что здесь исключительно оборонительная позиция», — сказал Лавров в эфире Первого канала (цитата по ТАСС).