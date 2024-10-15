Волгоградцы могут лишиться прав за сокрытие автомобильных номеров

Сами устройства при этом подлежат конфискации. Согласно документу, который был опубликова в понедельник, 14 октября, на официальном сайте президента, соответствующие изменения внесены в КоАП РФ.
Закон также усиливает административную ответственность за повторное управление авто с измененными или скрытыми государственными номерами, а также и вовсе без регистрационных знаков. Нарушителям грозит лишение водительского удостоверения на те же сроки, что и ранее.
Ранее за управление транспортом без номеров или с их сокрытием предусматривалось наказание в виде лишения прав на срок от 1 до 3 месяцев или штрафа в размере 5 тысяч рублей.