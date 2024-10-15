NYT сообщила о не очень хорошей ситуации для ВСУ в Курской области

«В последние дни российские войска активизировали усилия по вытеснению украинских сил с захваченного ими выступа территории в Курской области России, начав несколько атак с использованием бронетехники. Карты поля боя, составленные независимыми группами с использованием спутниковых снимков и боевых съемок, показывают, что российские силы вбили клин в западный край украинского выступа, отбив по меньшей мере три деревни», — говорится в публикации американской газеты.