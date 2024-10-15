На севере Европы стартовали ядерные учения НАТО Steadfast Noon

«Северное море граничит с Великобританией, Голландией, Данией и Норвегией, и к российским стратегическим интересам оно не относится. Но сейчас НАТО усилилось на севере. Теперь Финляндия и Швеция в альянсе. Раньше была только Норвегия. Над Балтикой решили не летать, видимо, чтобы не дергать “кота за усы”. А акватория Северного моря не задевает интересы России напрямую, поэтому здесь уже можно продемонстрировать свою силу», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.
По мнению военного эксперта Виктора Литовкина, проведение этих учений — это грубейшее нарушение договора о нераспространении ядерного оружия.
«Первый пункт звучит так: страны, обладающие ядерным оружием ни прямо, ни косвенно не должны знакомить страны, не обладающие ядерным оружием, с его хранением, производством, эксплуатацией и применением. На территории Европы находится около 150−200 американских атомных бомб В61. Они находятся в Италии, Германии, Бельгии, Нидерландах, Турции. И самолёты этих стран приспособлены к применению этих боеголовок», — уточнил он.
В военном блоке подчеркнули, что эти учения не стоит квалифицировать как прямую реакцию на специальную военную операцию (СВО), но добавили, что они должны послать некий сигнал Москве о том, что альянс готов использовать ядерное оружие при худшем сценарии развития событий.