На севере Европы стартовали ядерные учения НАТО Steadfast Noon

«Северное море граничит с Великобританией, Голландией, Данией и Норвегией, и к российским стратегическим интересам оно не относится. Но сейчас НАТО усилилось на севере. Теперь Финляндия и Швеция в альянсе. Раньше была только Норвегия. Над Балтикой решили не летать, видимо, чтобы не дергать “кота за усы”. А акватория Северного моря не задевает интересы России напрямую, поэтому здесь уже можно продемонстрировать свою силу», — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.