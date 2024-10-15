На 5 миллиардов рублей увеличатся расходы Петербурга на СВО

В Петербурге увеличили расходы и доходы городского бюджета на 2024 год. В частности, на поддержку участников СВО и их семей дополнительно направили 5,1 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по финансам Петербурга.
— Расходы бюджета возрастают на 54,6 млрд рублей (+4,1%). Дополнительные средства будут направлены на адресную инвестиционную программу (+15,7 млрд); заработную плату работников бюджетных учреждений (+6,9 млрд); выплаты участникам СВО и их семьям (+5,1 млрд), — рассказали в комитете.
При этом вырастут и доходы Северной столицы. Прогнозируется увеличение доходов на 54,6 млрд рублей, из которых 46 — за счет собственных доходов: НДФЛ, налогов от малого бизнеса и процентных платежей.
В результате доходы города на Неве составят 1 234,2 млрд рублей, а расходы — 1 392 млрд рублей. В первом чтении документ рассмотрят уже 16 октября.