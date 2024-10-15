Alba: причиной смерти экс-первого министра Шотландии Салмонда стал инфаркт

Причиной смерти бывшего первого министра Шотландии, лидера партии Alba и экс-ведущего шоу на телеканале RT Алекса Салмонда стал инфаркт.
Об этом пишет шотландская газета Daily Record, ссылаясь на заявление партии Alba.
«Посмертное обследование подтвердило, что причиной смерти Алекса Салмонда стал инфаркт», — следует из материала.
Газета также уточняет, что правительства Британии и Шотландии работают над репатриацией тела политика.
Ранее главред медиагруппы «Россия сегодня» и телекомпании RT Маргарита Симоньян прокомментировала кончину экс-главы Шотландии Алекса Салмонда, который был активным сторонником шотландской независимости от Великобритании.
Салмонд скончался в возрасте 70 лет. Он занимал пост первого министра Шотландии начиная с 2007 года, но ушел с этой должности после провала референдума по вопросу независимости в 2014 году.