Боррель усомнился в идее принудить Россию к миру военным путем

«Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении, чтобы заставить (президента России Владимира) Путина сесть за стол переговоров, однако я должен признать, что это выглядит как очень отдаленная перспектива», — заявил Боррель по итогам заседания Совета МИД ЕС в Люксембурге.
Как заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, серьезных предложений по урегулированию украинского конфликта пока не поступало, в западных СМИ данные по этой теме появляются «как черт из табакерки».
В июне президент России Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики». Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, «с учетом этой авантюры», разговаривать с Украиной Россия не будет.