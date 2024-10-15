Кандидат в премьеры ФРГ и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в случае своего избрания передаст украинской стороне дальнобойные ракеты Taurus. Это заявление прокомментировал глава Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Мерц сделал свое заявление в эфире одного из телеканалов. При этом нынешний канцлер Германии Олаф Шольц на указанный шаг пойти не готов.
«Мерц, выступающий за удары по России немецкими ракетами “Таурус”, забыл опыт Гитлера. А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию», — обратил внимание Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор добавил, что вряд ли Соединенные Штаты придут на помощь Германии, когда на РФ обрушатся немецкие ракеты. Вероятно, американское государство как обычно решит остаться в стороне.
Ранее сообщалось, что Германия может ослабеть, если продолжит предоставлять Киеву тяжелую военную технику. В ФРГ наблюдают, как переданные Украине танки уничтожаются, при этом ВСУ не добиваются значительных успехов в зоне боевых действий.