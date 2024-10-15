Олбани
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пушков напомнил Мерцу, какая судьба ждала гитлеровскую Германию

Кандидат в премьеры ФРГ Фридрих Мерц заявил, что готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Источник: Аргументы и факты

Кандидат в премьеры ФРГ и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в случае своего избрания передаст украинской стороне дальнобойные ракеты Taurus. Это заявление прокомментировал глава Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Мерц сделал свое заявление в эфире одного из телеканалов. При этом нынешний канцлер Германии Олаф Шольц на указанный шаг пойти не готов.

«Мерц, выступающий за удары по России немецкими ракетами “Таурус”, забыл опыт Гитлера. А надо бы помнить, что в итоге стало с Германией, когда она напала на Россию», — обратил внимание Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор добавил, что вряд ли Соединенные Штаты придут на помощь Германии, когда на РФ обрушатся немецкие ракеты. Вероятно, американское государство как обычно решит остаться в стороне.

Ранее сообщалось, что Германия может ослабеть, если продолжит предоставлять Киеву тяжелую военную технику. В ФРГ наблюдают, как переданные Украине танки уничтожаются, при этом ВСУ не добиваются значительных успехов в зоне боевых действий.