В США впервые за 24 года отправились две гигантские панды из Китая

Впервые за многие годы в США были отправлены гигантские панды из Китая, передает телеканал CNN.
Две гигантские панды Бао Ли и Цин Бао отправились в Национальный зоопарк Вашингтона из исследовательского центра в Дуцзяньяне, расположенном на юго-западе Китая.
Их доставят на специальном самолете Boeing 777, получившем название «Panda Express».
Во время перелёта для животных предусмотрены кукурузные булочки, бамбук, морковь, вода и медикаменты, чтобы обеспечить им комфортное путешествие.
Ранее Япония вернула Китаю двух гигантских панд, которые были привезены в зоопарк Уэно в Токио в 2011 году для селекционных исследований.