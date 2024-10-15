В США впервые за 24 года отправились две гигантские панды из Китая

Две гигантские панды Бао Ли и Цин Бао отправились в Национальный зоопарк Вашингтона из исследовательского центра в Дуцзяньяне, расположенном на юго-западе Китая.

Их доставят на специальном самолете Boeing 777, получившем название «Panda Express».