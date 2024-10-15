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В США впервые за 24 года отправились две гигантские панды из Китая

Самец Бао Ли и самка Цинь Бао уже покинули исследовательский центр в Дуцзянъяне.

Источник: Аргументы и факты

Впервые за многие годы в США были отправлены гигантские панды из Китая, передает телеканал CNN.

Две гигантские панды Бао Ли и Цин Бао отправились в Национальный зоопарк Вашингтона из исследовательского центра в Дуцзяньяне, расположенном на юго-западе Китая.
Их доставят на специальном самолете Boeing 777, получившем название «Panda Express».

Во время перелёта для животных предусмотрены кукурузные булочки, бамбук, морковь, вода и медикаменты, чтобы обеспечить им комфортное путешествие.

Ранее Япония вернула Китаю двух гигантских панд, которые были привезены в зоопарк Уэно в Токио в 2011 году для селекционных исследований.