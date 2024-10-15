Пушков: потенциально самоубийственные игры США совершенно не нужны

Еще одна дилемма заключается в том, что произойдет, если США не предоставят Украине свои ракеты, но одобрят использование французских или британских ракет. В случае ответного удара России по объектам Франции или Великобритании, США столкнутся с угрозой подрыва основ военно-политической стратегии НАТО, включая 5-ю статью Вашингтонского соглашения. Это может привести к краху всей системы американской гегемонии, поскольку отказ от независимых союзников ослабит доверие к альянсу.