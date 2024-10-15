Пушков: потенциально самоубийственные игры США совершенно не нужны

Глава Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале высказал мнение, что удары украинских ВС по России с использованием американских ракет создают серьезные риски для США, которых Вашингтону важно избежать.
Он отметил, что ответственные в администрации США люди осознают эти угрозы.
По мнению Пушкова, власти Соединенных Штатов неизбежно придут к выводу, что поддержка украинских ударов западными ракетами на территории России не отвечает интересам Соединенных Штатов, даже несмотря на отдаленность украинского вопроса для Запада.
Если в руководстве США есть люди, способные к трезвому анализу, такие риски будут исключены, убежден Пушков.
Среди ключевых дилемм, с которыми сталкивается американское руководство, Пушков назвал возможный ответ Москвы на украинские удары по российской территории. Если РФ нанесет ответный удар по военным объектам, то перед США встанет вопрос о дальнейшей эскалации конфликта, что может привести к ядерной войне.
Еще одна дилемма заключается в том, что произойдет, если США не предоставят Украине свои ракеты, но одобрят использование французских или британских ракет. В случае ответного удара России по объектам Франции или Великобритании, США столкнутся с угрозой подрыва основ военно-политической стратегии НАТО, включая 5-ю статью Вашингтонского соглашения. Это может привести к краху всей системы американской гегемонии, поскольку отказ от независимых союзников ослабит доверие к альянсу.
Пушков призвал избежать принятия решений, которые могут привести к неразрешимым проблемам в сфере безопасности для США.
Ранее главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказал мнение, что пункт об ответственности США за использование американского тактического ядерного оружия против РФ должен быть включен в обновленную российскую ядерную доктрину.