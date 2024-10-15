Reuters: Украина призывает Бразилию арестовать Путина, если он посетит G20

Украина призывает Бразилию арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит саммит «Большой двадцатки» (G20), сообщает Reuters со ссылкой на украинские власти.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что получил разведданные, указывающие на возможное присутствие Путина на мероприятии в следующем месяце.
Костин обратился к властям Бразилии с призывом принять международный указ в отношении российского лидера, если тот примет участие в саммите. По его словам, как участник Римского статута, Бразилия обязана арестовать Путина, если он решит приехать.
Ранее стало известно, что Запад оказывает давление на некоторые страны в связи с саммитом БРИКС в Казани.