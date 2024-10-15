WP: Нетаньяху сообщил Байдену о планах Израиля атаковать военные объекты Ирана

По словам одного из собеседников WP, Биньямин Нетаньяху во время разговора «занял более умеренную позицию». В частности, он заверил, что ответная атака будет рассчитана так, чтобы избежать влияния на предстоящие в ноябре выборы президента США. Как пишет WP, уступки израильского премьера повлияли на решение Джо Байдена отправить Израилю систему ПРО THAAD, запрос на которую поступил несколько недель назад.
Еще один источник WP заявил, что ЦАХАЛ осуществит атаку до выборов в США, то есть до 5 ноября. В противном случае, объяснил чиновник, отсутствие реакции Израиля «может быть истолковано как слабость». 10 октября Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности Израиля, чтобы обсудить возможные варианты ответной атаки, пишет газета. Израильские СМИ писали, что заседание продлилось четыре часа, решение так и не было принято.
1 октября Иран запустил около 180 ракет по территории Израиля. Израильские власти сообщили, что в качестве цели ответной атаки рассматриваются «все варианты». По данным Kan, администрация президента США предложила Израилю «компенсационный пакет» в виде широкой дипломатической поддержки и дополнительной военной помощи за отказ атаковать некоторые объекты Ирана. До этого Джо Байден говорил, что не советует израильским властям наносить удар по нефтяным объектам.