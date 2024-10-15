WP: Нетаньяху сообщил Байдену о планах Израиля атаковать военные объекты Ирана

По словам одного из собеседников WP, Биньямин Нетаньяху во время разговора «занял более умеренную позицию». В частности, он заверил, что ответная атака будет рассчитана так, чтобы избежать влияния на предстоящие в ноябре выборы президента США. Как пишет WP, уступки израильского премьера повлияли на решение Джо Байдена отправить Израилю систему ПРО THAAD, запрос на которую поступил несколько недель назад.