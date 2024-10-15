Словацкий евродепутат Любош Блага в своем Telegram-канале призвал не доверять западным заявлениям о России.
Блага рассказал, что во время прогулок по Москве увидел множество современных и качественных автомобилей российского и китайского производства, что, по его мнению, свидетельствует о высоком уровне развития страны.
Также он предложил европейцам задуматься о ценах на топливо, отметив, что в России литр бензина стоит всего около 60 центов, что значительно ниже, чем в Европе.
Ранее Любош Блага, представляющий Словакию в Европарламенте, заявил, что его визит в Москву связан с намерением выразить благодарность России за освобождение от фашизма и принести извинения за русофобию на Западе.