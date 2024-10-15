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Посетивший Москву евродепутат от Словакии призвал не верить лжи о России

Блага также предложил европейцам подумать о том, сколько они платят за литр бензина.

Источник: Аргументы и факты

Словацкий евродепутат Любош Блага в своем Telegram-канале призвал не доверять западным заявлениям о России.

Блага рассказал, что во время прогулок по Москве увидел множество современных и качественных автомобилей российского и китайского производства, что, по его мнению, свидетельствует о высоком уровне развития страны.

Также он предложил европейцам задуматься о ценах на топливо, отметив, что в России литр бензина стоит всего около 60 центов, что значительно ниже, чем в Европе.

Ранее Любош Блага, представляющий Словакию в Европарламенте, заявил, что его визит в Москву связан с намерением выразить благодарность России за освобождение от фашизма и принести извинения за русофобию на Западе.