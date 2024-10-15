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Власти Индии и Канады выслали из стран по шесть дипломатов

Меры были приняты на фоне расследования убийства сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара.

Источник: Аргументы и факты

Канадские власти приняли решение выслать шесть индийских дипломатов, включая верховного комиссара, на фоне расследования убийства сикхского активиста Хардипа Сингха Ниджара. Подробности сообщает AP.

Министерство иностранных дел Индии предприняло зеркальные меры. В результате из страны были высланы шесть канадских дипломатов.

Предпосылкой стало заявление полиции Канады. Правоохранители заявили, что в стране могут находиться индийские агенты, которые якобы причастны к преступлениям и связаны с индийским правительством. Индия соответствующие обвинения отвергла.

Напомним, что Хардип Сингх Ниджара требовал независимости индийского региона Халистан. На территории родного государства он считался террористом. Смерть настигла его летом 2023 года в канадском городе Суррей.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время беседы с главой правительства Индии Нарендрой Моди в «недвусмысленных выражениях» обвинил Дели в причастности к убийству гражданина Канады.