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Назначен новый глава минстроя Новосибирской области Богомолов

Дмитрий Богомолов стал новой главой минстроя Новосибирской области.

Источник: Reuters

Вчера на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области Дмитрия Богомолова объявили как нового министра строительства региона.

Биография

Известно, что Богомолов окончил юридический и экономический факультеты Сибирской академии государственной службы.

С 2005 года занимался юридической практикой, в 2017 стал председателем жилищно-строительного кооператива «Успех».

Три года назад его назначили директором Фонда защиты прав участников долевого строительства Новосибирской области, после чего он перешел на работу в правительство региона. После назначения в 2022 году на пост замминистра строительства Дмитрий Богомолов решал вопросы, касающиеся обманутых дольщиков, и контролировал жилищное строительство в регионе.