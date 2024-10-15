Назначен новый глава минстроя Новосибирской области Богомолов

Три года назад его назначили директором Фонда защиты прав участников долевого строительства Новосибирской области, после чего он перешел на работу в правительство региона. После назначения в 2022 году на пост замминистра строительства Дмитрий Богомолов решал вопросы, касающиеся обманутых дольщиков, и контролировал жилищное строительство в регионе.