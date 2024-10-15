Генпрокурор Украины призвал власти Бразилии арестовать Путина на саммите G20

МУС, в состав которого входят 124 государства-члена, был создан в 2002 году для расследования и преследования виновных в военных преступлениях, преступлениях против человечности и геноциде в тех случаях, когда государства-члены не желают или не могут делать это самостоятельно. Бразилия ратифицировала Римский статут — основополагающий документ МУС — в 2000 году. Страны, присоединившиеся к этому договору, обязаны выполнять решения МУС, в том числе арестовывать тех, на кого выдан ордер. Россия в 2016 году вышла из-под юрисдикции МУС. Также Римский статут не ратифицировали США, Китай, Индия, Иран и другие страны. Украина ратифицировала его в августе 2024 года.