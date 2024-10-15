Демешин устроил разнос властям Солнечного района за беспредел с ЖКХ

Коммунальным адом назвал ситуацию в сфере ЖКХ в рабочем посёлке Солнечный губернатор Хабаровского края. Об этом Дмитрий Демешин заявил во время аппаратного совещания. Как напоминает ИА «Хабаровский край сегодня», в начале сентября во время его рабочей поездки в этот муниципалитет люди пожаловались главе региона на массу проблем с затопленными подвалами, текущими трубами и так далее.
На прошлой неделе Дмитрий Демешин поручил своему советнику по вопросам ЖКХ съездить в Солнечный район и проверить, как местные власти решают накопившиеся вопросы в этой сфере.
— С момента моей поездки прошёл месяц. Но жители пишут мне, что ситуация не сдвинулась с мёртвой точки. И выводы, сделанные советником, удручающие. До сих пор никаких мер ни главой района, ни главой поселения принято не было. Ситуация ни то, что не исправлена — накалена до предела, — отметил губернатор. — Подвалы в домах затоплены канализационными стоками, а в одном из них уже больше года воду подают через протянутый от соседнего дома обычный шланг, который зимой перемерзает, оставляя людей без воды. Вопиющее безобразие! Управляющие компании устроили людям, по сути, коммунальный ад. Значит, нам надо здесь брать в ручное управление эти вопросы по линии ЖКХ.
Своему заместителю Дарию Тюрину вместе с руководителем министерства ЖКХ губернатор поручил взять решение жилищно-коммунальных проблем Солнечного в ручное управление. Кроме того, Дмитрий Демешин поставил задачу провести проверку на предмет сговора управляющих компаний и местных властей, а также подключить к работе правоохранительные органы и ФАС.
Дмитрий Демешин продолжает отстаивать интересы жителей Хабаровского края перед произволом чиновником или управляек на местах. При этом в тех случаях, когда разговоры в рабочем порядке не приводят к результату, Демешин ставит вопрос ребром — либо решаете вопрос, либо ищите другую работу.