Демешин устроил разнос властям Солнечного района за беспредел с ЖКХ

— С момента моей поездки прошёл месяц. Но жители пишут мне, что ситуация не сдвинулась с мёртвой точки. И выводы, сделанные советником, удручающие. До сих пор никаких мер ни главой района, ни главой поселения принято не было. Ситуация ни то, что не исправлена — накалена до предела, — отметил губернатор. — Подвалы в домах затоплены канализационными стоками, а в одном из них уже больше года воду подают через протянутый от соседнего дома обычный шланг, который зимой перемерзает, оставляя людей без воды. Вопиющее безобразие! Управляющие компании устроили людям, по сути, коммунальный ад. Значит, нам надо здесь брать в ручное управление эти вопросы по линии ЖКХ.