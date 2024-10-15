Губернатору доложили о ремонте дорог в Красноярске и крае (видео)

«Контроль со стороны заказчиков должен быть фактически ежедневным. Как показывает практика, когда мы включаемся, реагируя на обращения граждан, темпы работ существенно нарастают и удаётся какие-то проекты, что называется, “вытащить” и завершить в срок. Но это должно быть нормой, а не исключительными решениями. Посмотрим ещё, что будет с теми дорогами, которые сейчас должны завершить, в следующем году, когда будет сходить снег. И отдельно я буду спрашивать с заказчиков за качество контроля, приёмки работ и предъявление необходимых требований по гарантийным обязательствам».