Губернатору доложили о ремонте дорог в Красноярске и крае (видео)

О результатах губернатору доложили представители министерства транспорта, красноярской мэрии и федерального управления автодорог «Енисей».
Сообщается, что в целом работы выполнены на 96%. Отремонтировано порядка 200 километров региональных и 280 километров местных автодорог, в нормативное состояние приведены 15 мостов.
До конца октября должны завершиться работы в населённых пунктах края, включая Красноярск, Ужур, Ачинск и село Шалинское.
Как отметил Михаил Котюков, в этом году расходы бюджета на ремонт дорожной сети были увеличены, но, несмотря на это, проблем с подрядчиками было немало. Вопросы у жителей по поводу организации и качества ремонта возникают относительно дорог всех уровней, но больше всего жалоб было от красноярцев.
Глава города Владислав Логинов напомнил, что в этом году в краевом центре ремонтировали 73 дорожных объекта общей протяжённостью более 100 километров. На 11 октября в городе уложено 1,2 млн кв. метров асфальта. Это — 99% от общей площади. Сейчас закончены работы на 71 объекте, продолжаются на улицах Чайковского и Астраханской. Со слов мэра, асфальтовые работы должны завершиться 15 октября, останется привести в порядок тротуары и междворовые проезды.
Губернатор подчеркнул, что недопустимо как переносить сроки окончания ремонта, так и жертвовать качеством объектов дорожной сети:
«Контроль со стороны заказчиков должен быть фактически ежедневным. Как показывает практика, когда мы включаемся, реагируя на обращения граждан, темпы работ существенно нарастают и удаётся какие-то проекты, что называется, “вытащить” и завершить в срок. Но это должно быть нормой, а не исключительными решениями. Посмотрим ещё, что будет с теми дорогами, которые сейчас должны завершить, в следующем году, когда будет сходить снег. И отдельно я буду спрашивать с заказчиков за качество контроля, приёмки работ и предъявление необходимых требований по гарантийным обязательствам».
Губернатор также призвал всех ответственных за дорожный ремонт чиновников сделать выводы из этого сезона и в будущем не допустить возникновения тех же проблем.