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Израильская авиация нанесла удары по погранпереходу на севере Ливана

Сирийские силы противовоздушной обороны открыли огонь по израильским властям в ответ на налет.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военные самолеты нанесли авиаудар по пограничному переходу в районе Хермелии, расположенном на севере Ливаны, нанеся удар по дороге, ведущей в Сирию через контрольно-пропускной пункт у поселка Джермаш.

Об этом сообщает радиостанция Sham FM.

Также отмечается, что сирийские силы противовоздушной обороны открыли огонь по израильским властям в ответ на налет.

Тем временем количество жертв в результате обстрелов со стороны Израиля в Ливане с осени прошлого года превысило отметку в 2,3 тысячи человек.