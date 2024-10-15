Израильская авиация нанесла удары по погранпереходу на севере Ливана

Израильские военные самолеты нанесли авиаудар по пограничному переходу в районе Хермелии, расположенном на севере Ливаны, нанеся удар по дороге, ведущей в Сирию через контрольно-пропускной пункт у поселка Джермаш.
Об этом сообщает радиостанция Sham FM.
Также отмечается, что сирийские силы противовоздушной обороны открыли огонь по израильским властям в ответ на налет.
Тем временем количество жертв в результате обстрелов со стороны Израиля в Ливане с осени прошлого года превысило отметку в 2,3 тысячи человек.