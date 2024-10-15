Солодов: Росавиация приостановила сертификат «Витязь-Аэро» на Камчатке

В ближайшее время часть воздушных судов будет передана в аренду, что позволит продолжить выполнение всех задач, включая регулярные рейсы и социально значимые полеты. Губернатор заверил, что все вылеты будут осуществляться без сбоев, что является приоритетом для региона.