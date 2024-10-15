Текслер определился с ответственными за выборы главы Челябинска: их четверо

Как следует из распоряжения, в конкурсную комиссию делегированы заместитель губернатора Роман Воллерт, председатель Законодательного Собрания Олег Гербер, первый вице-губернатор Станислав Мошаров, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Татьяна Язовских.
Документы для участия в конкурсе принимаются до 17 октября.
На вечер 14 октября на должность главы Челябинска претендуют девять человек.
На прошлой неделе документы на конкурс подали арбитражный управляющий Максим Бакулин, генеральный директор логистического центра «Форвард» Светлана Мячкова, арбитражный управляющий Дмитрий Стариков, пенсионер МВД Георгий Невский, руководитель по транспортной логистике ООО «Уралтранском» Илья Царенков, главный специалист ООО «Специальная энергия» Юрий Дубовик, генеральный директор ООО «САД» Андрей Неверов.
На этой — исполнительный директор ООО «Транском» Павел Урсаев и самозанятый Владислав Жеколдин.
Заседание комиссии по рассмотрению кандидату на должность назначено на 7 ноября.
Выборы назначены в связи с тем, что бывший глава Челябинска Наталья Котова получила полномочия сенатора РФ от исполнительного органа государственной власти Челябинской области.