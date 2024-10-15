Текслер определился с ответственными за выборы главы Челябинска: их четверо

Как следует из распоряжения, в конкурсную комиссию делегированы заместитель губернатора Роман Воллерт, председатель Законодательного Собрания Олег Гербер, первый вице-губернатор Станислав Мошаров, заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства Татьяна Язовских.