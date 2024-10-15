В Приморье решали, что делать с мигрантами

Пути выхода из кризиса искали лидеры диаспор, религиозных организаций Приморского края, молодёжь и общественники.
Укрепление идентичности
Сейчас, во время СВО, как никогда важен надёжный тыл. По словам губернатора Приморья Олега Кожемяко, попытки недружественных государств разжигать конфликты на межнациональной и межконфессиональной почве требуют жёстких мер реагирования.
«Мы работаем со всеми конфессиями и общественными организациями, как православными, так и мусульманскими, — подчеркнул губернатор. — У нас в Приморье проживают 162 народности, и законы Российской Федерации и нашего региона обязательны для соблюдения всеми», — отметил Кожемяко.
Выступая на форуме, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов подчеркнул, что существующая миграционная политика в стране в целом доказала свою эффективность. Но не замечать негативных процессов нельзя.
«На наш взгляд, требуется усиление акцента на укрепление общероссийской гражданской идентичности на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — заявил Баринов.
Новый подход
Выступления следующих ораторов были не столь благостными. Жёстко высказался митрополит Владивостокский и Приморский владыка Вениамин. По его словам, политика государства в первую очередь должна быть направлена на защиту коренного населения нашей страны.
«Важнее заботиться не о более глубокой интеграции мигрантов, а о введении более строгих требований к переселенцам. Они должны касаться не только уровня владения русским языком, но и готовности уважать культурные традиции и обычаи нашего народа, — подчеркнул митрополит. — Если человек хочет сюда приехать, привезти семью, получить гражданство, значит, он должен принять нашу культуру, с уважением относиться к нашим традициям, знать русский язык и Конституцию, желать встроиться в наше российское общество. Если человек противопоставляет себя нашим традициям, значит, он не может влиться, он будет белой вороной и антиподом», — сообщил владыка Владимир.
С ним солидарен бывший руководитель регионального управления несуществующей уже Федеральной миграционной службы Сергей Пушкарёв. Он отметил, что необходимо создать правовые условия, которые препятствуют бесконтрольному въезду страну всех, кому этого захочется.
«Как бы мы ни усиливали контроль за бесцельно въехавшими в страну мигрантами, мы не добьёмся успехов, пока не введём систему организованного целевого набора, исключающего стихийный въезд трудовых мигрантов», — заявил Пушкарёв.
В свою очередь, член Общественной палаты Российской Федерации муфтий Альбир Крганов отметил, что необходимо сделать законодательство таким, чтобы нарушать его было невозможно.
Чтобы угольки национальной розни не переросли в пожар, нужна крайне серьёзная работа. От благостных слов и не менее благостных фестивалей народной культуры, которыми так любят отчитываться о межнациональном единстве, видимо, пора переходить к более конкретным делам. Реально действенным.