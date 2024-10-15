В Приморье решали, что делать с мигрантами

«Важнее заботиться не о более глубокой интеграции мигрантов, а о введении более строгих требований к переселенцам. Они должны касаться не только уровня владения русским языком, но и готовности уважать культурные традиции и обычаи нашего народа, — подчеркнул митрополит. — Если человек хочет сюда приехать, привезти семью, получить гражданство, значит, он должен принять нашу культуру, с уважением относиться к нашим традициям, знать русский язык и Конституцию, желать встроиться в наше российское общество. Если человек противопоставляет себя нашим традициям, значит, он не может влиться, он будет белой вороной и антиподом», — сообщил владыка Владимир.