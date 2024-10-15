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Сийярто: Венгрия наложит вето на санкции ЕС против РФ при отмене исключения

Если Будапешт лишат исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти, то Венгрия наложит вето в Евросоюзе на сами санкции.

Источник: Аргументы и факты

Венгрия может использовать право вето и наложить его на санкции Европейского союза. При каких обстоятельствах это произойдет, заявил в беседе с РИА Новости глава МИД Петер Сийярто.

По его словам, если Будапешт лишат исключения из санкций на закупку трубопроводной российской нефти, то ему придется использовать право вето. Оно будет наложено на сами рестрикции.

«Пока действуют санкции, эти исключения должны оставаться в силе, потому что в противном случае мы наложим вето на санкции», — отметил глава МИД.

Страны Евросоюза хорошо понимают эту угрозу. Поэтому пока при пересмотре санкций каждые шесть месяцев, у Венгрии остается соответствующее исключение.

Ранее Сийярто заявлял, что вступление Украины в НАТО будет означать прямую конфронтацию альянса с Россией. Такие меры могут привести к началу Третьей мировой войны.