В Госдуме готовят законопроект о контроле над квадробингом

«Cначала это казалось игрой, но потом, когда дети начали это воспринимать как свой образ жизни, это уже не игрушки. Для меня очевидно, что квадробинг не полезен. Для наших детей есть куча других способов себя занять», — заявил он.
«Мы работаем над разработкой закона», — ответил Майданов на вопрос корреспондента ТАСС о возможности установления контроля над квадробингом на законодательном уровне.
Председатель правления Всероссийского общественного движения «Отцы России» Андрей Коченов заявил, что отцовское сообщество серьезно относится к вопросу возникшей тенденции пародии животных. «Происходят совершенно противоестественные вещи, когда бабушка или мама ведет за поводок своего ребенка, который прыгает как кошечка. Это все переходит уже разумные границы и напоминает сумасшествие, диагноз», — сказал он ТАСС.
Коченов отметил, что важно понимать истоки зарождения культуры квадроберов. «Это пошло от фурри — известного сообщества, теснейшим образом связанного с ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским и запрещено — прим. ТАСС), а начали это всё делать американцы. Здесь прослеживается прямая связь», — считает собеседник агентства.
Квадробинг — вид активности, при котором дети и подростки перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Они используют маски и накладные хвосты, изображая лис, волков и так далее. В некоторых случаях это вызывает негатив у окружающих. После нескольких инцидентов в обществе возникла дискуссия насчет этого движения.