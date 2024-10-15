Алексей Текслер уволил своего заместителя, отвечавшего за внутреннюю политику

В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. С 2007 года по 2012 работал на разных должностях в горно-металлургической компании «Норильский никель» (Москва). В мае 2012 года перешел на государственную службу, до 2013-го занимал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области. С 2013 года по октябрь 2019 года — заместитель губернатора Мурманской области.