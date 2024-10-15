Олбани
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алексей Текслер уволил своего заместителя, отвечавшего за внутреннюю политику

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер уволил своего заместителя, отвечавшего за внутреннюю политику, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Векшина Анатолия Андреевича от замещаемой должности заместителя губернатора Челябинской области, расторгнуть с ним трудовой договор 20 октября 2024 года по инициативе работника (…)», — говорится в постановлении от 14 октября.

Напомним, Векшин работал в команде Текслера с 2019 года.

В 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция». Кандидат юридических наук. С 2007 года по 2012 работал на разных должностях в горно-металлургической компании «Норильский никель» (Москва). В мае 2012 года перешел на государственную службу, до 2013-го занимал должность первого заместителя руководителя аппарата правительства Мурманской области. С 2013 года по октябрь 2019 года — заместитель губернатора Мурманской области.