Депутат Максим Гусейнов подтвердил участие в конкурсе на пост главы Тольятти

Депутат Самарской губернской думы Максим Гусейнов заявил, что будет участвовать в конкурсе на пост главы Тольятти. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Как вы знаете в городе объявлен конкурс на замещение поста главы администрации Тольятти. Я намерен участвовать в этом конкурсе. Мне, как и большинству тольяттинцев, надоело смотреть на то, как деградирует наш город», — написал депутат.
Максим Гусейнов отметил, что нынешняя команда администрации Тольятти, по его мнению, не справляется с задачами и требует полной замены. Он планирует пересмотреть подход к работе городских чиновников, внедрив систему строгой оценки их труда.
Депутат также предложил ввести финансовые наказания для тех руководителей, которые не смогут качественно выполнять свои обязанности, как это принято на производственных предприятиях. В будущем он пообещал подробно представить свою программу действий на посту главы Тольятти.
Напомним, 16 сентября 2024 года на заседании облправительства стало известно об освобождении поста главы Тольятти. Предыдущий мэр Николай Ренц ушел в отставку.