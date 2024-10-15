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Лукашенко: белорусская фармпродукция хорошо известна за рубежом, есть разработки мирового уровня

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников фармацевтической и микробиологической промышленности с профессиональным праздником. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: Комсомольская правда

«Жизнь и здоровье белорусов — наивысшая ценность и цель, которая стоит во главе угла национальной безопасности. Значительный вклад в ее обеспечение вносят трудовые коллективы фармацевтической и микробиологической промышленности, — говорится в поздравлении. — Благодаря вашему труду сегодня белорусская фармпродукция хорошо известна во многих странах, а перечень лекарственных средств постоянно пополняется новейшими разработками мирового уровня».

Глава государства выразил уверенность в том, что преданность профессии и ответственное отношение к делу позволят специалистам достойно отвечать на вызовы времени, эффективно решать стоящие перед отраслью задачи, предоставляя гражданам страны востребованные качественные препараты, укрепляя экономический суверенитет.

Александр Лукашенко пожелал работникам фармацевтической и микробиологической промышленности здоровья, мира, благополучия и успехов в их нелегком труде.

Лукашенко Александр
экономика