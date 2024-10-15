«Именно в ваших печах был выплавлен первый металл, с которого и началась история отечественной металлургии, — говорится в поздравлении. — Запланированный как мини-завод БМЗ рос и развивался вместе со страной, при поддержке государства сохранил уникальный коллектив в 90-е годы, а сегодня является промышленным гигантом, флагманом отрасли и одним их самых известных брендов Беларуси».
Фундамент этих производственных достижений БМЗ — опыт и высочайшие компетенции нескольких поколений металлургов, отметил глава государства. «Вы осваиваете новые технологии и современное оборудование, расширяете номенклатуру выпускаемой продукции, находите рынки сбыта и приносите республике миллиарды долларов экспортной выручки», — обратил внимание белорусский лидер.
Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам: «Приехав из разных уголков Советского Союза, вы стали единой сплоченной командой, которой удалось в кратчайшие сроки наладить производство и заложить прекрасные традиции».
«Убежден, что благодаря вашим профессионализму, мастерству и в дальнейшем все поставленные задачи будут успешно выполняться в целях динамичного развития отрасли и экономического роста нашей страны», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Глава государства пожелал коллективу и ветеранам БМЗ крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.
Лукашенко поздравил коллектив БМЗ с 40-летием со дня его образования
15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга “БМК” с 40-летием со дня образования Белорусского металлургического завода. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.
«Именно в ваших печах был выплавлен первый металл, с которого и началась история отечественной металлургии, — говорится в поздравлении. — Запланированный как мини-завод БМЗ рос и развивался вместе со страной, при поддержке государства сохранил уникальный коллектив в 90-е годы, а сегодня является промышленным гигантом, флагманом отрасли и одним их самых известных брендов Беларуси».