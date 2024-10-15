Лукашенко поздравил коллектив БМЗ с 40-летием со дня его образования

«Именно в ваших печах был выплавлен первый металл, с которого и началась история отечественной металлургии, — говорится в поздравлении. — Запланированный как мини-завод БМЗ рос и развивался вместе со страной, при поддержке государства сохранил уникальный коллектив в 90-е годы, а сегодня является промышленным гигантом, флагманом отрасли и одним их самых известных брендов Беларуси».



Фундамент этих производственных достижений БМЗ — опыт и высочайшие компетенции нескольких поколений металлургов, отметил глава государства. «Вы осваиваете новые технологии и современное оборудование, расширяете номенклатуру выпускаемой продукции, находите рынки сбыта и приносите республике миллиарды долларов экспортной выручки», — обратил внимание белорусский лидер.



Особые слова благодарности Президент адресовал ветеранам: «Приехав из разных уголков Советского Союза, вы стали единой сплоченной командой, которой удалось в кратчайшие сроки наладить производство и заложить прекрасные традиции».



«Убежден, что благодаря вашим профессионализму, мастерству и в дальнейшем все поставленные задачи будут успешно выполняться в целях динамичного развития отрасли и экономического роста нашей страны», — подчеркнул Александр Лукашенко.



Глава государства пожелал коллективу и ветеранам БМЗ крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых трудовых свершений.