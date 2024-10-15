МИД сообщил, что белорусы смогут до 14 находиться в Омане без визы

По его словам, итогом переговоров премьер-министра Романа Головченко с наследным принцем Омана стало добровольное обязательство оманской стороны перевести Беларусь в определенный список, который они называют «список номер 1». Лукашевич уточнил, что это позволит белорусам спустя некоторое время находиться в Омане до 14 дней без визы.