МИД сообщил, что белорусы смогут до 14 находиться в Омане без визы. Об этом в эфире телеканала СТВ сообщил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич.
По его словам, итогом переговоров премьер-министра Романа Головченко с наследным принцем Омана стало добровольное обязательство оманской стороны перевести Беларусь в определенный список, который они называют «список номер 1». Лукашевич уточнил, что это позволит белорусам спустя некоторое время находиться в Омане до 14 дней без визы.
Первый замминистра уточнил, что для белорусской стороны это важно, так как планируется развивать туристические потоки с указанной страной.
— Кроме того, это облегчит визиты белорусских предпринимателей в Оман, а оманских — в Беларусь.
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