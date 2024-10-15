Президент включил губернатора Красноярского края в рабочую группу по развитию цифровых экосистем

Об этом в своем телеграм-канале сообщил первый заместитель руководителя региона Сергей Пономаренко.
Межведомственную рабочую группу возглавил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин. Помимо губернатора Михаила Котюкова в нее также вошли глава Минпромторга Антон Алиханов, руководитель службы ФСБ Сергей Алпатов, руководитель ФНС Даниил Егоров, глава Минтруда Антон Котяков, министр финансов Антон Силуанов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский и многие другие.
Согласно распоряжению президента РФ, новая рабочая группа будет играть роль координационного органа при реализации госполитики в области развития экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. В документе они охарактеризованы как «новые формы организации экономических отношений», для которых свойственны высокая скорость обмена информацией, существенное увеличение доли торговли с использованием интернета, а также разработка и внедрение новых технологий и инноваций отраслевого значения.
Основной задачей структуры станет выработка мер, подходов и предложений, которые поспособствуют развитию экосистем цифровой экономики и организаций, которые работают в этой сфере, а также сделают сами экосистемы безопасными, стабильными и доступными.
Напомним, ранее Владимир Путин также включил губернатора Красноярского края и мэра Красноярска в состав одной из комиссий Госсовета.