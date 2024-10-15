Президент включил губернатора Красноярского края в рабочую группу по развитию цифровых экосистем

Согласно распоряжению президента РФ, новая рабочая группа будет играть роль координационного органа при реализации госполитики в области развития экосистем цифровой экономики и цифровых платформ. В документе они охарактеризованы как «новые формы организации экономических отношений», для которых свойственны высокая скорость обмена информацией, существенное увеличение доли торговли с использованием интернета, а также разработка и внедрение новых технологий и инноваций отраслевого значения.