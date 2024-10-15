Рютте заявил, что России не запугать НАТО

Reuters отмечает, что на базе в Висбадене также находится американское подразделение, которое отвечает за ракеты большой дальности, которые США собираются временно разместить в Германии с 2026 года. Путин заявлял, что если США разместят ракеты в Германии, важные российские объекты окажутся в зоне их досягаемости с подлетным временем около десяти минут, поэтому Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение своего оружия.