Генпрокурор Украины призвал Бразилию арестовать Путина по ордеру МУС

В декабре прошлого года бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва заявлял, что пригласит российского коллегу на саммит G20, «приедет Путин или нет». «И если он примет участие, то знает, что может произойти, а может и не произойти», — говорил Лула да Силва. По его словам, арест возможен только по решению суда, а президент Бразилии не судит эти решения, он их выполняет или нет.